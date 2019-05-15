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Сотрудники пензенской колонии нашли партию сотовых телефонов в бревнах

18:43 | 15.05.2019 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенской исправительной колонии №7 пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов, которые были спрятаны в бревнах.

Сотрудники пензенской колонии нашли партию сотовых телефонов в бревнах

Фото: 58.fsin.su

«14 мая на прилегающей к ИК-7 территории при разгрузке бревен было обнаружено нарушение целостности поверхности нескольких из них. В результате тщательного досмотра стало известно, что в строительном материале оборудовано четыре тайника, в которых находились полиэтиленовые пакеты со средствами сотовой связи и комплектующими к ним — 38 сотовых телефонов, 37 зарядных устройств, 15 наушников, 18 SIM-карт различных операторов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту назначена проверка.

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