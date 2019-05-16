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В Иссе женщина осуждена за дачу заведомо ложных показаний

12:49 | 16.05.2019 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Иссинский районный суд Пензенской области признал 41-летнюю жительницу Саранска виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

В Иссе женщина осуждена за дачу заведомо ложных показаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в Иссе в результате ДТП водитель одного из автомобилей получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Жительница Саранска 1978 года рождения, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, желая помочь своему знакомому — виновнику ДТП — избежать ответственности за совершение им преступления, в мае 2018 года дала суду показания, не соответствующие действительности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговором суда мужчина был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Ложные показания его знакомой опровергнуты комплексом собранных по делу доказательств. Жительнице Саранска назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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