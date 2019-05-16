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Житель Пензы подозревается в краже имущества из автомобиля своей дочери

13:56 | 16.05.2019 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. 44-летний житель Пензы подозревается в краже имущества, совершенной из автомобиля своей дочери.

Житель Пензы подозревается в краже имущества из автомобиля своей дочери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию обратилась 20-летняя девушка и заявила, что на улице Экспериментальной в Пензе злоумышленник проник в автомобиль «Ford», припаркованный возле дома по месту жительства, откуда похитил деньги в сумме 1 тыс. рублей и мобильный телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что полицейские по горячим следам установили причастность к совершению преступления 44-летнего отца заявительницы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, который для совершения кражи воспользовался ключами от машины дочери.

«Он признался в содеянном. По факту кражи проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

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