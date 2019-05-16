Со счета банковской карты жительницы Каменского района похитили почти 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. 40-летняя жительница Каменского района Пензенской области лишилась почти 200 тыс. рублей после разговора по телефону со злоумышленником, который представился сотрудником банка.

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«Женщина обратилась в полицию и заявила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счета платежной карты собеседницы несанкционированно пытались снять денежные средства и для предотвращения хищения необходимо застраховать банковскую карту. Под этим предлогом звонивший попросил сообщить ее реквизиты, а затем — и пароль, который поступит в SMS. После того, как гражданка передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты было списано 194 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.