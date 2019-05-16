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Со счета банковской карты жительницы Каменского района похитили почти 200 тыс. рублей

15:35 | 16.05.2019 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. 40-летняя жительница Каменского района Пензенской области лишилась почти 200 тыс. рублей после разговора по телефону со злоумышленником, который представился сотрудником банка.

Со счета банковской карты жительницы Каменского района похитили почти 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина обратилась в полицию и заявила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счета платежной карты собеседницы несанкционированно пытались снять денежные средства и для предотвращения хищения необходимо застраховать банковскую карту. Под этим предлогом звонивший попросил сообщить ее реквизиты, а затем — и пароль, который поступит в SMS. После того, как гражданка передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты было списано 194 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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