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Житель Индерки приговорен к 6,5 годам колонии за убийство дочери

10:38 | 17.05.2019 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. 69-летний житель Индерки Сосновоборского района Пензенской области, признанный судом виновным в убийстве дочери, приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Житель Индерки приговорен к 6,5 годам колонии за убийство дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в обеденное время 27 января 2019 года между мужчиной и его 39-летней дочерью в зале его дома в селе Индерка произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила отца по голове стеклянной вазой. Он ушел на кухню обработать рану, а его родственница — в свою спальню. Спустя некоторое время, вооружившись кухонным ножом, отец зашел в ее комнату и нанес несколько ударов в область жизненно важных органов женщины. Она скончалась на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела пенсионер виновным себя не признал, пояснив, что умысел на убийство у него отсутствовал, а телесные повреждения он причинил при необходимой обороне от противоправных действий дочери.

«Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.

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