В Пензе женщина не смогла доказать, что ее брата убили умышленно Криминал

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу сестры погибшего мужчины, которая пыталась доказать, что ее брата убили умышленно.

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что около полуночи 8 октября 2018 года возле здания железнодорожного вокзала Сердобска между двумя находившимися в состоянии опьянения мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе нее один ударил другого по лицу. Тот потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт, получив при этом черепно-мозговую травму, от которой скончался в тот же день», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, за причинение смерти по неосторожности суд назначил жителю Сердобска 1 год 3 месяца колонии общего режима, однако сестра погибшего, признанная по делу потерпевшей, обжаловала приговор в апелляционном порядке, полагая, что повреждения ее брату были нанесены умышленно, а черепно-мозговая травма стала следствием нескольких ударов по голове.

Собеседница агентства добавила, что с учетом анализа показаний свидетелей, заключения экспертов о механизме образования телесного повреждения и иных обстоятельств дела апелляционная жалоба потерпевшей оставлена без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», — сказала Светлана Артамонова.