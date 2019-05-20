В Пензе женщина оболгала ушедшего из дома сожителя, пытаясь вернуть его Криминал

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. 43-летняя женщина из Пензы, заявившая в полицию после ухода сожителя из дома о якобы похищенных им деньгах, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что в начале января 2019 года между женщиной и ее сожителем произошла семейная ссора на почве ее ревности. Мужчина заявил о желании разорвать отношения, собрал вещи и ушел из ее квартиры», — пояснила собеседница агентства, добавив, что после этого злоумышленница обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

«В ходе процессуальной проверки доводы женщины не подтвердились. В результате уголовное дело было возбуждено в отношении самой злоумышленницы. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил жительнице областного центра наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — уточнила Светлана Артамонова.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.