Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке Криминал

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено по факту получения 5-летним мальчиком травмы во время катания с горки на игровой площадке на территории села Засечного Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, днем 16 мая при спуске ребенка с горки, являющейся частью игрового домика, произошло падение ее полотна, в результате чего мальчик получил компрессионный перелом поясничного позвонка.

«Мать ребенка незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик был госпитализирован», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время устанавливается лицо, ответственное за надлежащее техническое состояние оборудования детской площадки и обеспечение его безопасной эксплуатации.

«В ходе следствия назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы», — отметила Татьяна Махницкая.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.