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Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке

18:41 | 21.05.2019 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено по факту получения 5-летним мальчиком травмы во время катания с горки на игровой площадке на территории села Засечного Пензенской области.

Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, днем 16 мая при спуске ребенка с горки, являющейся частью игрового домика, произошло падение ее полотна, в результате чего мальчик получил компрессионный перелом поясничного позвонка.

«Мать ребенка незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик был госпитализирован», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время устанавливается лицо, ответственное за надлежащее техническое состояние оборудования детской площадки и обеспечение его безопасной эксплуатации.

«В ходе следствия назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы», — отметила Татьяна Махницкая.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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