На улице Минской в Пензе ликвидирован наркопритон Криминал

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность наркопритона, располагавшегося на улице Минской в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, удалось задокументировать три факта предоставления помещения для изготовления и употребления наркотиков.

«Владелец жилища ранее отбывал наказание в исправительной колонии за сбыт наркотических средств, однако на путь исправления не встал и продолжил заниматься противоправной деятельностью. При осмотре квартиры полицейские обнаружили предметы, используемые для изготовления дезоморфина», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело, а в отношении посетителей — административное.