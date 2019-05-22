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На улице Минской в Пензе ликвидирован наркопритон

14:51 | 22.05.2019 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность наркопритона, располагавшегося на улице Минской в Пензе.

На улице Минской в Пензе ликвидирован наркопритон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, удалось задокументировать три факта предоставления помещения для изготовления и употребления наркотиков.

«Владелец жилища ранее отбывал наказание в исправительной колонии за сбыт наркотических средств, однако на путь исправления не встал и продолжил заниматься противоправной деятельностью. При осмотре квартиры полицейские обнаружили предметы, используемые для изготовления дезоморфина», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело, а в отношении посетителей — административное.

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