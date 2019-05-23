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В Пензе возбуждено дело об инсценировке ДТП ради страховых выплат в 1 млн. рублей

17:42 | 23.05.2019 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Шестеро жителей Пензы подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено дело об инсценировке ДТП ради страховых выплат в 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что фигуранты дали признательные показания.

«В ходе предварительного расследования установлено, что с февраля 2017 года по январь 2019-го злоумышленники организовали инсценировку дорожно-транспортных происшествий на территории Пензенской области, в связи с чем незаконно получили страховые возмещения на общую сумму более 1 млн. рублей. Одна из подозреваемых занималась поиском лиц, предлагая им принять участие в фиктивных ДТП за денежное вознаграждение. Инсценировка столкновений, как правило, происходила в вечернее или ночное время на пустынных участках автомобильных дорог, на которых отсутствовали камеры видеофиксации», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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