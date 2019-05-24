В Пензенской области депутат обвиняется в покушении на убийство Криминал

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Депутат комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района Пензенской области, обвиняемый в покушении на убийство, заключен под стражу на два месяца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее прокурором района было признано законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту, имевшему место 17 апреля 2019 года вблизи села Чернышово Белинского района», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по данным следствия, обвиняемый пытался умышленно поджечь 54-летнего жителя района с использованием горючей жидкости.

По словам представителя прокуратуры, пострадавший, который получил ожоги примерно 40% поверхности тела, находится в больнице.

Обстоятельства произошедшего выясняются.