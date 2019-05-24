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В Пензенской области осужден депутат, застреливший двух косуль

14:33 | 24.05.2019 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. 51-летний депутат Валерий Ошкин признан Сосновоборским районным судом Пензенской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области осужден депутат, застреливший двух косуль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в декабре 2018 года Ошкин на охоте застрелил из принадлежащего его знакомому охотничьего карабина двух косуль. Разрешительных документов на отстрел животных у него не имелось», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что депутат погрузил туши животных в свой автомобиль «УАЗ Хантер», а при их перевозке был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

«Вину подсудимый признал, пояснив, что руководствовался охотничьим азартом», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, причиненный охотничьим ресурсам ущерб составил 240 тыс. рублей.

«Суд назначил Ошкину наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься охотой на один год. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила представитель прокуратуры.

Согласно данным на сайте облизбиркома, Валерий Ошкин является депутатом комитета местного самоуправления Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области.

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