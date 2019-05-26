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Остановившегося на ночлег дальнобойщика обокрали в Пензенской области

13:19 | 26.05.2019 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу 3 тыс. рублей, документов, ключей от автомобиля «МАЗ», кроссовок и кофты 53-летнего дальнобойщика из Самарской области, остановившегося переночевать в гостиничном комплексе на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

Остановившегося на ночлег дальнобойщика обокрали в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, преступление было совершено в номере, который не был заперт в то время, когда мужчина спал.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 31-летнего жителя Кузнецкого района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Похищенное изъято», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в настоящее время по факту кражи организована проверка.

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