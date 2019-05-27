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Жительница Пензы подозревается в истязании дочери

16:27 | 27.05.2019 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы Пензы, подозреваемой в истязании дочери на протяжении последнего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жительница Пензы подозревается в истязании дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание».

«По данным следствия, жительница Пензы 1982 года рождения в период с июня 2018 года по май 2019-го истязала свою дочь 2006 года рождения. Женщина систематически наносила удары девочке руками по телу, в мае 2019 года — электрическим удлинителем, причиняя подростку каждый раз физическую боль и моральные страдания. Применение насилия подозреваемая объяснила воспитательными целями, поскольку дочь ведет себя ненадлежащим образом, на ее замечания не реагирует», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел за совершение административных правонарушений.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила она.

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