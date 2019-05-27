Рязанец подозревается в краже почти 200 тыс. рублей у земетчинской пенсионерки Криминал

Земетчино, 27 мая 2019. PenzaNews. Житель Рязанской области подозревается в краже 192 тыс. рублей у пенсионерки в селе Гоголев Бор Земетчинского района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, злоумышленник завладел деньгами, выставив окно и забравшись в дом 78-летней женщины.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 25-летнего жителя Рязанской области. Он признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.