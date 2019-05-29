Кузнецкий предприниматель лишился более 250 тыс. рублей при покупке дизтоплива Криминал

Кузнецк, 29 мая 2019. PenzaNews. Предприниматель, работающий в Кузнецке Пензенской области, лишился 254 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве пояснили, что на сайте Avito.ru мужчина разместил объявление об оказании услуг с использованием сельскохозяйственной техники, после чего ему позвонил незнакомец.

«Злоумышленник сказал, что может продать дизельное топливо по цене 30 рублей за литр и продиктовал расчетный счет для перечисления оплаты. Следуя условиям неизвестного предприниматель перечислил 254 тыс. рублей за 8 тыс. 530 литров солярки. На следующий день в Кузнецк прибыл из Саранска автомобиль с топливом, однако приехавшие сотрудники пояснили, что денежные средства за топливо их организация не получала», — пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.