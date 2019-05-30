Житель Кузнецкого района обвиняется в истязании сына Криминал

Кузнецк, 30 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» возбуждено в отношении 34-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области, обвиняемого в жестоком обращении с сыном.

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«По данным следствия, житель Кузнецкого района в период с марта по апрель 2019 года истязал своего сына 2011 года рождения. Отец систематически наносил удары ребенку ремнем по телу, а также руками по рукам, причиняя каждый раз мальчику физическую боль и моральные страдания. Применение насилия обвиняемый в ходе допросов объяснил тем, что сын плохо себя ведет в школе, иным способом повлиять на его поведение он не мог», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«Решается вопрос о помещении ребенка в областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснила собеседница агентства.