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В отношении пензенских подростков за четыре месяца возбуждено 15 уголовных дел

17:32 | 30.05.2019 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. 15 уголовных дел возбуждено в Пензенской области в отношении несовершеннолетних в период с января по апрель 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В отношении пензенских подростков за четыре месяца возбуждено 15 уголовных дел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В части совершения преступлений самими подростками наблюдается рост количества уголовных дел, возбужденных по фактам совершения последними преступлений. Так, в 2018 году по 43 сообщениям в отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела, в 2017-м — 36», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что также наблюдается рост числа уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних: с 98 в 2017 году до 170 в 2018-м.

«За четыре месяца 2019 года возбуждено 54 дела. При этом большая часть преступлений, совершаемых в отношении детей, относится к общественно опасным деяниям, против половой неприкосновенности. К примеру, в 2018 году возбуждено 136 уголовных дел данной направленности, в 2107-м — 78, за четыре месяца 2019-го — 43», — добавила Татьяна Махницкая.

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