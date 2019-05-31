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Житель Заречного лишился более 500 тыс. рублей, поверив «брокеру»

14:36 | 31.05.2019 | Криминал

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Заречный, 31 мая 2019. PenzaNews. 56-летний житель Заречного Пензенской области лишился более 500 тыс. рублей, став жертвой мошенничества под видом торговли на бирже.

Житель Заречного лишился более 500 тыс. рублей, поверив «брокеру». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина нашел в интернете сайт, на котором шла речь о торговых операциях на фондовой бирже, и по контактному телефону связался с неизвестным, который представился брокером. С ним зареченец договорился об участии в торгах через сайт. В течение двух недель он перечислил на счета двух банковских карт деньги в сумме 501 тыс. рублей. Еще через две недели заявителю позвонил неизвестный и сказал, что его средства на биржевых торгах проиграны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что до сих пор эти средства не возвращены.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении.

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