Житель Заречного лишился более 500 тыс. рублей, поверив «брокеру» Криминал

Заречный, 31 мая 2019. PenzaNews. 56-летний житель Заречного Пензенской области лишился более 500 тыс. рублей, став жертвой мошенничества под видом торговли на бирже.

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«Мужчина нашел в интернете сайт, на котором шла речь о торговых операциях на фондовой бирже, и по контактному телефону связался с неизвестным, который представился брокером. С ним зареченец договорился об участии в торгах через сайт. В течение двух недель он перечислил на счета двух банковских карт деньги в сумме 501 тыс. рублей. Еще через две недели заявителю позвонил неизвестный и сказал, что его средства на биржевых торгах проиграны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что до сих пор эти средства не возвращены.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении.