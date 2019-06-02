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Вступил в силу приговор жителю Лопатинского района, убившему косулю

10:47 | 02.06.2019 | Криминал

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Лопатино, 2 июня 2019. PenzaNews. Приговор суда, которым 45-летний житель Лопатинского района Пензенской области признан виновным в незаконной охоте, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор жителю Лопатинского района, убившему косулю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 2 января 2019 года злоумышленник на самодельных охотничьих лыжах с ружьем находился в 3 км от села Ивановка Лопатинского района. Обнаружив выбежавшую из леса самку косули, не имея разрешения и лицензии на ее добычу, он застрелил животное, причинив государству особо крупный ущерб в размере 200 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в соответствии с позицией прокурора мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

«Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба в размере 200 тыс. рублей в пользу министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», — добавила она.

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