Пензенский пенсионер лишился денег в расчете на компенсацию в 580 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. 81-летний житель Пензы лишился 35 тыс. рублей в расчете на получение компенсации в сумме в 16 раз больше.

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«На домашний телефон мужчины позвонила неизвестная. Она представилась младшим советником юстиции из Москвы и сказала, что собеседнику полагается компенсация в размере 580 тыс. рублей, для получения которой необходимо позвонить по другому номеру», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что мужчина набрал новый номер, по которому другая женщина попросила его для получения денег заплатить налог.

«Следуя ее инструкциям, гражданин перечислил электронным переводом на имя незнакомого ему человека 35 тыс. рублей. До сих пор компенсацию он не получил. По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в управлении.