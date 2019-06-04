В Пензе братьев будут судить за кражу «ВАЗа» на запчасти Криминал

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело о краже автомобиля, в которой обвиняются двое ранее судимых жителей Пензы, направлено в Ленинский районный суд.

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«По делу установлено, что феврале 2019 года 32-летний мужчина увидел стоявший длительное время в снегу в лесополосе в районе Ленинского лесхоза автомобиль «ВАЗ-2106». Он предложил своему 26-летнему родному брату похитить его для последующей продажи запчастей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что через несколько дней родственники приехали к лесополосе на автомобиле, через незапертую форточку открыли дверь чужого транспортного средства, заправили его бензином, завели, вытащили из снега и перегнали в гаражный бокс в Богословку.

«Похищенный автомобиль был обнаружен и изъят сотрудниками полиции», — уточнила собеседница агентства.