Уроженец Кузнецка проведет 17 лет в колонии за убийство и разбой Криминал

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Ранее судимый уроженец Кузнецка приговорен Пензенским областным судом за разбой и убийство к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима во вторник, 4 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 19-летний злоумышленник и его 13-летний родственник в ночь с 17 на 18 июня 2018 года решили напасть на одиноко проживающего в доме на улице Подгорной в Кузнецке 78-летнего мужчину, у которого, по их мнению, должны быть деньги. Злоумышленники выбили входную дверь дома и начали его обыскивать. Проснувшийся от шума хозяин попросил их покинуть дом, но те потребовали от него указать место, где он хранит сбережения. Пенсионер отказался. Тогда молодой мужчина вооружился найденной в доме деревянной палкой и ударил его не менее шести раз по голове и телу, а затем взял на кухне нож и вонзил ему в грудь около 20 раз», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, его несовершеннолетний соучастник также нанес этим ножом один удар в грудь потерпевшему.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Устранив сопротивление, преступники обыскали дом и похитили его мобильный телефон марки «Nokia» с SIM-картой, не представляющий материальной ценности, а затем взломали замок сарая и похитили хранившийся там мопед стоимостью чуть более 30 тыс. рублей. С места преступления они уехали на этом мопеде, который через некоторое время заглох и был брошен ими на обочине дороги. После совершения преступления злоумышленники вернулись к месту проживания в палатках на берегу реки Труев и в заброшенном доме на окраине Кузнецка», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что через несколько часов они были задержаны сотрудниками полиции.

«Несовершеннолетний соучастник к моменту совершения преступления не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в связи с чем в возбуждении уголовного дела в его отношении было отказано», — уточнила она.