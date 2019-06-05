В лесном массиве в Бессоновке произошло убийство Криминал

Бессоновка, 5 июня 2019. PenzaNews. Мужчина подозревается причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы и убийстве случайного свидетеля в лесных посадках в Бессоновке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 3 июня 2019 года мужчина 1987 года рождения на своей автомашине вывез свою 29-летнюю сожительницу в лесные посадки на территории села Бессоновка. Там в в ходе конфликта он выстрелил ей в ногу из ружья. В тот момент, когда злоумышленник вытащил женщину из салона машины, к ним на автомобиле подъехал житель села Грабово. Мужчина решил выяснить, что происходит, и начал подходить ближе. В этот момент подозреваемый выстрелил в него из того же ружья. От полученного огнестрельного ранения груди мужчина 1961 года рождения скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что злоумышленник погрузил тело убитого в багажник его машины и отогнал ее в сторону.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Затем на своем автомобиле он доставил сожительницу в больницу, где ей в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции прибыли по вызову в лечебное учреждение, где подозреваемый сообщил им не только о причинении огнестрельного ранения женщине, но и об убийстве мужчины. В ходе осмотра машины подозреваемого изъято ружье. На месте преступления найдены гильзы. Житель Бессоновки задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — добавила она.

Татьяна Махницкая уточнила, что возбуждены уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».