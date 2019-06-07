Завершено расследование дела об афере на 1,2 млн. рублей, в которой обвиняется адвокат Криминал

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по факту совершения адвокатом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в период с июня 2017 года по апрель 2018 года предприниматель, руководивший несколькими фирмами, познакомился с членом адвокатской палаты Пензенской области для решения вопросов, связанных с деятельностью подконтрольных ему организаций. Правозащитник, зная о неоднократном проведении органами прокуратуры и иных правоохранительных ведомств проверок деятельности фирм, сообщил о наличии у него возможности влиять на результаты данных проверок, добиваться положительного решения вопросов и обеспечения покровительства деятельности подконтрольных ему организаций за денежное вознаграждение, предназначенное правоохранителям», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, предприниматель согласился ежемесячно предоставлять адвокату денежные средства для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов с целью положительного решения вопросов в его интересах.

«За вышеуказанный период правозащитник незаконно получил от бизнесмена денежные средства в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Последний распорядился ими по своему усмотрению. В ходе следствия адвокат по решению суда находился под стражей», — добавила Татьяна Махницкая.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего адвоката утвердила прокурор региона Наталья Канцерова.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы», — уточнила она.