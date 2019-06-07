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Завершено расследование дела об афере на 1,2 млн. рублей, в которой обвиняется адвокат

18:07 | 07.06.2019 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по факту совершения адвокатом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Завершено расследование дела об афере на 1,2 млн. рублей, в которой обвиняется адвокат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с июня 2017 года по апрель 2018 года предприниматель, руководивший несколькими фирмами, познакомился с членом адвокатской палаты Пензенской области для решения вопросов, связанных с деятельностью подконтрольных ему организаций. Правозащитник, зная о неоднократном проведении органами прокуратуры и иных правоохранительных ведомств проверок деятельности фирм, сообщил о наличии у него возможности влиять на результаты данных проверок, добиваться положительного решения вопросов и обеспечения покровительства деятельности подконтрольных ему организаций за денежное вознаграждение, предназначенное правоохранителям», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, предприниматель согласился ежемесячно предоставлять адвокату денежные средства для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов с целью положительного решения вопросов в его интересах.

«За вышеуказанный период правозащитник незаконно получил от бизнесмена денежные средства в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Последний распорядился ими по своему усмотрению. В ходе следствия адвокат по решению суда находился под стражей», — добавила Татьяна Махницкая.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего адвоката утвердила прокурор региона Наталья Канцерова.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы», — уточнила она.

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