В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего на пенсионерку Криминал

Сердобск, 8 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на жительницу Сердобска Пензенской области 1951 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 4 июня с 11.30 до 12.00 пенсионерка проходила по лесопарковой зоне, ведущей от парка «Березовая роща» и городского кладбища к улице Комсомольской города Сердобска. Ей встретился мужчина, который внезапно напал на женщину сзади и нанес ей не менее двух ударов острым предметом в область шеи и головы. После причинения телесных повреждений злоумышленник похитил сумку пострадавшей с находившимся в ней имуществом и скрылся с места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, женщину обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь, пенсионерка госпитализирована в пензенскую больницу.

«Приметы предполагаемого преступника: на вид 35–40 лет, худощавого телосложения, рост выше среднего, одет в синюю или голубую майку, возможно, штаны спортивные серого цвета. Похищена черная сумка из кожзаменителя и красный раскладной мобильный телефон», — добавила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлении или находился поблизости в тот период, просят позвонить сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области по телефону: +7 (84167) 5-79-26.