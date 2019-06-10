Житель Кузнецкого района подозревается в жестоком обращении с ребенком Криминал

Кузнецк, 10 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» возбуждено в отношении 32-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области.

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«По данным следствия, мужчина 1986 года рождения в период с апреля по май 2019 года истязал своего сына 2012 года рождения. Злоумышленник систематически наносил удары мальчику ремнем по телу, а в мае 2019 года — рукой по лицу, причиняя ребенку физическую боль и моральные страдания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, применение насилия он в ходе следственных действий объяснил воспитательными целями.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — уточнила собеседница агентства.