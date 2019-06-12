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Безработная подозревается в сбыте гашиша с помощью тайника на улице Ладожской в Пензе

17:44 | 12.06.2019 | Криминал

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Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Безработная жительница Пензы 1992 года рождения подозревается в сбыте неизвестному лицу около 4 граммов гашиша с помощью тайника, обустроенного в гаражно-строительном кооперативе на улице Ладожской. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Безработная подозревается в сбыте гашиша с помощью тайника на улице Ладожской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что запрещенное вещество, находившееся в полиэтиленовом свертке, было изъято сотрудниками полиции.

«Девушка пояснила, что наркотик заказала в интернете с целью последующего сбыта на территории Пензенской области», — сказали в полиции, отметив, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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