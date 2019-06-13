В Пензе женщину будут судить за вовлечение детей в занятие попрошайничеством Криминал

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. 46-летняя уроженка Волгоградской области предстанет в Пензе перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

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«Установлено, что женщина не исполняет обязанности по воспитанию и развитию своих детей — 8-летней дочери и 16-летнего сына. Несовершеннолетние не посещают учебные заведения, что негативно влияет на их моральное и нравственное развитие», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, по имеющимся данным, мать вовлекает детей в занятие попрошайничеством на улицах Пензы.

«Такие факты зафиксированы у различных торговых центров 18 и 30 января, 1, 4 и 12 марта», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Пензы.