В Пензе трое молодых людей осуждены за разбой, вымогательства и избиение человека Криминал

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Трое молодых людей в зависимости от роли каждого осуждены в Пензе за разбой, вымогательства и умышленное причинение здоровью человека вреда средней тяжести.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, 10 января 2018 года злоумышленники совершили разбойное нападение на жильцов одной из квартир дома на улице Володарского.

«Около 22.00 подельники прибыли на место, надев предварительно маски и вооружившись пневматическим газобаллонным пистолетом и телескопической палкой. Незаконно проникнув в квартиру, один из соучастников преступления 1999 года рождения приставил к лицу потерпевшего 1996 года рождения пистолет и начал ему угрожать, а затем совместно с несовершеннолетним подельником избил потерпевшего руками, ногами и телескопической палкой, причинив ему физическую боль, кровоподтеки лица и головы. Ко второму потерпевшему 1997 года рождения также было применено насилие», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что молодые людей требовали деньги, в итоге они похитили в квартире более 6 тыс. рублей, перевезли потерпевших в Пензенский район, где заставили одного из избитых перевести на карту еще около 3 тыс. рублей.

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«Кроме того, 28 января 2018 года несовершеннолетний злоумышленник вымогал денежные средства у своего знакомого, требуя передать ему 10 тыс. рублей за якобы оказанную помощь в получении от третьего лица долга», — сказала Татьяна Махницкая, уточнив, что на следующий день в ходе встречи осужденный ударил потерпевшего и угрожал распространить позорящие его сведения, после чего тот передал ему 3 тыс. рублей.

«В июле 2018 года двое подельников 2000 и 1993 годов рождения вымогали денежные средства в размере 5 тыс. рублей у мужчины 1994 года рождения под надуманным предлогом. Один из злоумышленников ударил потерпевшего несколько раз по лицу, а также забрал паспорт в качестве залога. На следующий день мужчина передал 5 тыс. рублей», — сообщила представитель следственного управления.

Она отметила, что затем у него стали вымогать 35 тыс. рублей, забрав в качестве залога мобильный телефон.

«В ночь на 25 января 2018 года молодой человек 1999 года рождения, проезжая со своим знакомым по улице Терешковой в Пензе, увидел троих мужчин, находившихся, по его мнению, в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник решил им сделать замечание по этому поводу. Вооружившись находившимся в автомашине пневматическим газобаллонным пистолетом, он нанес не менее двух ударов по лицу и голове потерпевшего», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, фигурант 2000 года рождения приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, молодой человек 1993 года рождения — к 3 годам условно, злоумышленник 1999 года рождения проведет в колонии строгого режима 3,5 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.