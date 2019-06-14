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По факту конфликта в Чемодановке возбуждены уголовные дела по двум статьям УК

13:32 | 14.06.2019 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Уголовные дела по двум статьям УК РФ — п. «з» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 «Хулиганство» — возбуждены по факту конфликта на бытовой почве, произошедшего на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вечером в минувший четверг, 13 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

По факту конфликта в Чемодановке возбуждены уголовные дела по двум статьям УК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предшествующий словесный конфликт затем перерос в драку с использованием физической силы. По прибытии полицейских конфликтующие стороны разошлись», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате случившегося телесные повреждения получили пятеро человек, двое из которых госпитализированы.

«Участники инцидента установлены», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова в телефонном разговоре с журналистом ИА «PenzaNews» отказалась уточнить, сколько человек, по предварительным данным, были вовлечены в конфликт в Чемодановке, попросив при этом не задавать «много лишних вопросов».

По ее словам, каких-либо дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности в селе неподалеку от Пензы в настоящее время не принято.

«Все в обычном режиме», — сказала собеседница агентства.

На вопрос о том, соответствует ли действительности появившаяся в социальных сетях информация об участии в конфликте представителей цыганской национальности и русских, руководитель пресс-службы регионального УМВД отреагировала эмоционально — не отвечая по существу, она попрощалась на повышенных тонах и положила трубку.

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