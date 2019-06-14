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В Пензе мужчину будут судить за смерть сожительницы

15:10 | 14.06.2019 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. 30-летний мужчина предстанет в Пензе перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе мужчину будут судить за смерть сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что, по данным следствия, 12 апреля мужчина, его сожительница и их знакомые распивали спиртное, а после ухода гостей женщина покинула дом, чтобы купить еще алкоголя.

«Поскольку она вернулась домой лишь через несколько часов, между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей не менее девяти ударов руками по лицу, голове и телу. После причинения телесных повреждений пострадавшая жаловалась на головную боль, но на предложение сожителя вызвать скорую медицинскую помощь ответила отказом. Вечером 13 апреля мужчина обнаружил, что сожительница перестала подавать признаки жизни», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что причиной смерти потерпевшей стала закрытая черепно-мозговая травма.

Она отметила, что в ходе предварительного следствия обвиняемый находился под стражей.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение нескольких краж», — добавила представитель следственного управления.

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