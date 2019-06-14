Умер один из пострадавших в ходе конфликта в Чемодановке — СКР Криминал

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Один из пострадавших в ходе произошедшего накануне конфликта в селе Чемодановка Пензенской области — мужчина 1985 года рождения — скончался вечером в пятницу, 14 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, в связи с этим уголовное дело, возбужденное по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, передано из органов полиции в СУ СКР по Пензенской области, разбираться в обстоятельствах произошедшего будет второй отдел по расследованию особо важных дел.

«По данным следствия, вечером 13 июня 2019 года между местными жителями села Чемодановка Бессоновского района произошел конфликт, в ходе которого пострадали несколько человек, двое из них были госпитализированы. Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы с черепно-мозговой травмой — скончался сегодня вечером», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата следственного управления СКР, УМВД и УФСБ России по Пензенской области.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия будут детально установлены мотивы преступления, а также лица, причастные к совершению противоправных деяний. Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту», — подчеркнула представитель управления.