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В суд передано дело о покушении на убийство женщины в Беково

09:19 | 19.06.2019 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на убийство женщины 1972 года рождения, в котором обвиняется ее сожитель, передано в суд в Бековском районе Пензенской области.

В суд передано дело о покушении на убийство женщины в Беково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, поздно вечером 25 февраля мужчина 1967 года рождения вернулся в Беково с заработков из Москвы. По дороге в Пензенскую область он употреблял спиртное. По возвращении домой между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей один удар ножом в живот», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевшей удалось убежать из дома.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, женщине было причинено проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что во время следствия житель Беково сначала находился под стражей, а в настоящее время он под домашним арестом.

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