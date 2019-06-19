Перекрыт канал поставки наркотиков в Пензу Криминал

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Полицейские перекрыли канал поставки экстази в Пензу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по подозрению в причастности к незаконной деятельности задержан уроженец регионального центра 1989 года рождения.

«По месту жительства молодого человека был проведен обыск. В квартире полицейскими обнаружено и изъято 650 таблеток экстази и 25 кустов культивированной марихуаны, а в автомашине — девять таблеток экстази и гашиш массой около 100 граммов», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по имеющимся данным, мужчина приобретал наркотики в Москве, забирая их в оптовых тайниках, после чего доставлял в Пензу и сбывал.

«По его словам, марихуану он выращивал для себя, однако у оперативников имеется информация, что он занимался сбытом и этого наркотического средства», — сказали в УМВД.

В управлении уточнили, что подозреваемый признал свою вину, он заключен под стражу.