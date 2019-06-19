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В Малосердобинском районе ссора из-за спиртного привела к смерти женщины

16:47 | 19.06.2019 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту конфликта в Малосердобинском районе Пензенской области, который привел к смерти женщины 1978 года рождения.

В Малосердобинском районе ссора из-за спиртного привела к смерти женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 13 июня обвиняемый 1987 года рождения вместе с сожительницей находился дома. Между ними произошел конфликт из-за употребления потерпевшей спиртного. В ходе ссоры мужчина несколько раз руками ударил сожительницу по голове, отчего ей через некоторое время стало плохо. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась 15 июня от закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что обвиняемый заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила собеседница агентства.

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