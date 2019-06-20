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Руководство колышлейской фирмы подозревается в махинации с налогами на 1,3 млн. рублей

11:37 | 20.06.2019 | Криминал

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту совершения руководством одного из обществ с ограниченной ответственностью в Колышлее Пензенской области преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Руководство колышлейской фирмы подозревается в махинации с налогами на 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, должностные лица из числа руководства ООО незаконно возместили из бюджета РФ налог на добавленную стоимость (НДС) за период с апреля по июнь 2014 года в размере более 1,3 млн. рублей путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений. Впоследствии документы были представлены в налоговую инспекцию. После поступления указанной суммы в организацию злоумышленники распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, федеральному бюджету причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Она отметила, что дело возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и МВД, а также межрайонной инспекции ФНС России №4.

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