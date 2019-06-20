Двое бездомных задержаны в Пензе по подозрению в нападении на микрокредитную организацию Криминал

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Двое молодых людей в возрасте 22 и 24 лет, не имеющих определенного места жительства, задержаны в Пензе по подозрению в совершении разбойного нападения на микрокредитную организацию в Саратовской области.

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«В поселке Солнечный в отдел полиции обратилась менеджер одной из микрокредитных организаций. Девушка рассказала, что в офис зашел мужчина, второй остался снаружи. Угрожая канцелярским ножом, вошедший забрал из кассы 40 тыс. рублей, после чего оба скрылись», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Саратовской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению аналогичного преступления в Кузнецке Пензенской области», — сказали в пресс-службе.