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В Пензе женщина стала жертвой мошенничества при получении кредита

16:19 | 22.06.2019 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту мошенничества, жертвой которого стала женщина 1963 года рождения.

В Пензе женщина стала жертвой мошенничества при получении кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ее словам, на одном из сайтов она оформила заявку на получение кредита. Вскоре ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и пояснила, что женщине одобрен кредит на сумму 150 тыс. рублей, для получения которого необходимо подтвердить свою платежеспособность», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для этого потенциальной клиентке было предложено пройти к банкомату.

«Следуя указаниям неизвестной, женщина двумя платежами совершила перевод на одну банковскую карту свыше 18 тыс. рублей, а на другую — более 10 тыс. рублей. После того, как ее попросили перечислить еще 10 тыс. рублей, гражданка поняла, что ее обманули», — сказали в УМВД.

Сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могут быть причастны к мошенничеству.

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