Жительница Пензы лишилась 35 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества Криминал

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 35 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества, совершенного злоумышленниками под видом сотрудников банка.

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«После работы женщина зашла в магазин. В это время ей поступил звонок с московского номера от мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что ей больше не начисляются баллы за совершение покупок, так как они накопились, и их надо перечислить на карту», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что позже ей позвонила женщина, которая представилась оператором, и попросила продиктовать реквизиты банковской карты и коды из SMS-сообщений для проведения этой операции.

«Когда жительница Пензы сообщила эту информацию, она увидела, что с ее счетов были списаны 35 тыс. рублей. При поступлении очередного звонка от оператора, она поинтересовалась, почему там не осталось денег. Ее собеседница пояснила, что счета обнулились, и заверила, что в скором времени денежные средства снова поступят, но уже с процентами», — отметили в управлении.

В пресс-службе добавили, что женщина заподозрила обман и обратилась в банк, чтобы убедиться в этом.

«Настоящие сотрудники банка подтвердили, что операции по снятию денег были действительно совершены. После этого гражданка обратилась в полицию. По ее словам, в беседе к ней обращались по имени и отчеству, у звонивших была очень грамотная речь, и они были хорошо проинформированы. При разговоре с лже-сотрудниками банка у нее не возникло и доли сомнения, хотя о подобных случаях она знала», — сказали в УМВД.