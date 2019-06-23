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Житель Самарской области проведет 2 года в колонии-поселении за ДТП в Пензе

15:36 | 23.06.2019 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым житель Самарской области, признанный виновным в смертельном ДТП в Пензе, приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на такой же период.

Житель Самарской области проведет 2 года в колонии-поселении за ДТП в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 24 января 2019 года в дневное время он перевозил дизельное топливо весом почти 25 тонн на автомобиле «MAN» с цистерной по трассе М5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. Проезжая около пензенского поселка Монтажного, он увидел, что ехавший впереди него грузовик с полуприцепом резко затормозил. Чтобы избежать аварии он применил экстренное торможение, в процессе которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу и произвел столкновение с самосвалом», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, в результате ДТП водитель самосвала, житель Бессоновского района, скончался на месте.

«Не согласившись с назначенным наказанием, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.

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