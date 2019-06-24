Выяснение отношений в семье обернулось для жителя Пензы уголовным делом Криминал

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по трем статьям УК РФ — ч. 2 ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища», ст. 319 «Оскорбление представителя власти» и ч. 1 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» — возбуждено в отношении 34-летнего жителя Пензы.

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«По данным следствия, днем 16 июня подозреваемый приехал в село Кондоль Пензенского района, поскольку между супругой и ее родственниками возник конфликт. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе выяснения отношений незаконно проник в жилище родственников супруги, применив насилие к хозяину дома, в связи с чем они вызвали полицию», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после этого на место прибыл участковый уполномоченный полиции.

«Выражая недовольство по поводу своего задержания, подозреваемый публично оскорбил полицейского и применил к нему насилие, нанеся удар рукой по голове», — сказала собеседница агентства, уточнив, что у стража порядка остался кровоподтек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.