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Житель Пензенской области подозревается в истязании сына

11:11 | 25.06.2019 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» возбуждено в отношении 39-летнего мужчины из Тамалинского района Пензенской области.

Житель Пензенской области подозревается в истязании сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель Тамалинского района с мая по ноябрь 2018 года истязал своего 12-летнего сына. Отец систематически наносил побои мальчику и совершал иные насильственные действия, причиняя ребенку физическую боль и моральные страдания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина объяснил свои действия воспитательными целями в связи с плохим поведением сына в школе и дома.

«В настоящее время бывшая супруга вместе с пятью несовершеннолетними детьми проживает отдельно», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

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