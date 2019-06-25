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Жительница Пензенской области перевела мошенникам 1,7 млн. рублей

16:58 | 25.06.2019 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Женщина 1966 года рождения, проживающая в Кузнецке Пензенской области, перевела мошенникам 1,7 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Пензенской области перевела мошенникам 1,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что в какой-то день ей на сотовый телефон позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей Следственного комитета Москвы и предложила получить компенсацию за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАДы) в размере 720 минимальных размеров оплаты труда.

«Девушка пояснила, что для этого необходимо оплатить страховку за исковое заявление, госпошлину, доставку денег курьерской службой, а также нанять адвоката», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что затем злоумышленница придумывала другие предлоги для перечисления денег, например, «оплату налога» в 800 тыс. рублей.

«Менее чем за три недели женщина осуществила не менее 10 переводов на определенный счет на общую сумму более 1,7 млн. рублей. До сих пор компенсацию гражданка так и не получила», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что жительница Кузнецка заняла деньги у родственников и знакомых.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — подытожили в пресс-службе.

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