В Каменке предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налога Криминал

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по факту уклонения индивидуального предпринимателя от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) возбуждено в Каменке Пензенской области.

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«По данным следствия, индивидуальный предприниматель путем включения в декларации и иные документы заведомо ложных сведений о размере налоговых вычетов по НДС уклонился от уплаты указанного вида налога за IV квартал 2015 года и 2016 год в сумме более 6,6 млн рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что это составляет более 71% от суммы налогов, подлежащих уплате, и считается особо крупным размером.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности по уплате налога», — пояснила собеседница агентства.