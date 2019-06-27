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В Каменке предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налога

13:34 | 27.06.2019 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по факту уклонения индивидуального предпринимателя от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) возбуждено в Каменке Пензенской области.

В Каменке предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель путем включения в декларации и иные документы заведомо ложных сведений о размере налоговых вычетов по НДС уклонился от уплаты указанного вида налога за IV квартал 2015 года и 2016 год в сумме более 6,6 млн рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что это составляет более 71% от суммы налогов, подлежащих уплате, и считается особо крупным размером.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности по уплате налога», — пояснила собеседница агентства.

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