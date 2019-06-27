EN
15:57:48 Четверг, 27 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец приговорен к 8 годам колонии за смерть приятеля

13:51 | 27.06.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы 1964 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Пензенец приговорен к 8 годам колонии за смерть приятеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 7 февраля 2019 года 54-летний мужчина зашел в гости к своему знакомому. Вдвоем они начали распивать спиртное. Через некоторое время между приятелями возник конфликт на почве того, что хозяин квартиры начал нецензурно высказываться в адрес гостя и его матери. В ответ тот начал избивать его — в общей сложности он нанес не менее 24 ударов руками и ногами по голове, шею и телу потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что гость не стал вызывать скорую помощь и ушел в съемную квартиру, в которой жил.

«В результате мужчина 1963 года рождения скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, шеи и груди с повреждением внутренних органов», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе подготовят выставку к 90-летию со дня рождения тренера Бориса Клинченко В Кузнецке пройдут соревнования по мотокроссу памяти Василия Бочкарева
Жителям села Норовка стали доступны услуги «Ростелекома» В Каменке предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налога
В Заречном завершен ремонт асфальтового покрытия по проекту «БКАД» В Заречном начата проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама