Пензенец приговорен к 8 годам колонии за смерть приятеля Криминал

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы 1964 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 7 февраля 2019 года 54-летний мужчина зашел в гости к своему знакомому. Вдвоем они начали распивать спиртное. Через некоторое время между приятелями возник конфликт на почве того, что хозяин квартиры начал нецензурно высказываться в адрес гостя и его матери. В ответ тот начал избивать его — в общей сложности он нанес не менее 24 ударов руками и ногами по голове, шею и телу потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что гость не стал вызывать скорую помощь и ушел в съемную квартиру, в которой жил.

«В результате мужчина 1963 года рождения скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, шеи и груди с повреждением внутренних органов», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.