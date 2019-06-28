Жительница Пензенской области осуждена за совершение убийства в состоянии аффекта Криминал

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 5 января 2019 года 31-летняя женщина вместе с супругом и малолетней дочерью находилась дома в селе Пушанино. К ним в гости пришла их приятельница с ребенком и знакомым мужчиной. После застолья гости остались у них ночевать. В ночь на 6 января между хозяином дома и его супругой произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им не менее 42 ударов по голове и телу потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

«В ходе следствия жительница Белинского района по решению суда находилась под домашним арестом. Вину она полностью признала, пояснив, что у них постоянно возникали конфликты, причем инициатором выступал супруг после употребления спиртного», — отметила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления уточнила, что на противоправные действия осужденную спровоцировала агрессия супруга, ударившего ребенка по спине.

«Ей назначено наказание в виде 1 года 11 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.