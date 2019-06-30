В Пензе раскрыта серия краж электроинструментов Криминал

Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. 35-летний житель Пензы подозревается в совершении серии краж электроинструментов в разных районах города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, установлена его причастность к краже из дачного дома, в который он забрался через окно и забрал технику на 40 тыс. рублей.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что выбирал недостроенные дома, где, по его мнению, мог находиться дорогостоящий инструмент и другие ценные вещи. Похищенное имущество злоумышленник продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что серия аналогичных преступлений была совершена на территории Первомайского и Железнодорожного районов Пензы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство», — добавили в ведомстве.