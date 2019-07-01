Шестеро пензенцев предстанут перед судом по делу о деятельности экстремистской организации Криминал

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Шестеро жителей Пензы — четверо мужчин и две женщины — предстанут перед судом по уголовному делу о деятельности экстремистской организации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, житель Пензы 1964 года рождения, достоверно зная, что в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Арбеково. Пенза» признана экстремистской, ее деятельность запрещена, а сама организация должна быть ликвидирована, с июля 2017 года по июль 2018-го предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности данной религиозной ячейки», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что, согласно материалам дела, мужчина организовывал собрания, религиозные выступления, богослужения, сбор финансовых средств под видом пожертвований, а также привлечение новых участников.

Татьяна Махницкая добавила, что еще пятерым пензенцам в возрасте от 35 до 55 лет вменяется участие в деятельности запрещенной организации.

По ее словам, в ходе следствия четверо фигурантов находились под домашним арестом, еще двоим была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.