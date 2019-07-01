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В Пензе руководителю УК «Комфорт» назначен судебный штраф за невыплату зарплаты

17:06 | 01.07.2019 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении руководителя ООО «Управляющая компания «Комфорт», которому вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», и назначил ему судебный штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе руководителю УК «Комфорт» назначен судебный штраф за невыплату зарплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что руководитель организации в период с августа 2018 года по май 2019-го, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату 36 работникам, а также выплачивал им зарплату свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ. Общая задолженность по зарплате составила более 870 тыс. рублей. При этом имевшиеся в управляющей компании денежные средства расходовались на организационно-хозяйственные нужды», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в период следствия задолженность была погашена в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законном срок.

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